В Польше за поджог птицефермы задержали трех украинцев

Задержали мужчин в возрасте 23, 29 и 42 лет. Фото: polskieradio.pl

В Польше полиция Мазовецкого воеводства задержала трех украинцев за поджог птицефермы и проникновение в магазин.

Записи с видеокамер в воскресенье показали, как трое мужчин перелезают через забор хозяйства в селе Камион в Жирардувском уезде, сообщает "Польское радио".

"После установления личностей злоумышленников, задержали мужчин 23, 29 и 42 лет. Все были навеселе. Один оказался бывшим работником птицефермы. Он и проинформировал владельца о пожаре", - заявили в полиции.

В тот же день владелец соседней лавки сообщил полиции, что в его магазин проникли неизвестные. Описанию злоумышленников отвечали двое из задержанных в связи с поджогом.

Всем задержанным украинцам грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

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