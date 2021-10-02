В Польше грузовик сбил насмерть 23-летнего украинца

На скоростной дороге S17 между польскими Люблином и Варшавой грузовик сбил гражданина Украины.
23-летний украинец погиб на месте. Об этом сообщает Wp.pl.
Трагедия произошла накануне около 12:00. Водитель грузовика не пострадал, он был трезв. Его задержала полиция.
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"На аварийной полосе движения вблизи дорожного узла Жижин стоял автомобиль дорожной службы Volkswagen Transporter, а перед ним работали двое рабочих.
В автомобиль рабочих на большой скорости въехал грузовик, который нанес травмы обоим работникам дорожной службы. Украинец погиб на месте, а его коллега с травмами попал в больницу города Пулавы", - говорится в сообщении.
В Польше в городе Новый Томышль Великопольского воеводства умер 37-летний украинец. Он шел по улице, внезапно потерял сознание и упал на тротуар. Очевидцы вызвали медиков, по прибытию те констатировали смерть украинца.
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