В Польше в сточной канаве нашли тело украинки

В польском городе Кшивинь Великопольского воеводства в дренажной канаве обнаружили тело женщины.

Личность погибшей установили - это 42-летняя гражданка Украины, проживавшая в Кшивине, сообщает gostyn24.pl.

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"Утром обнаружили тело женщины без признаков жизни в сточной канаве. Ее заметили прохожие", - говорится в сообщении.

Тело украинки доставили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить, причастны ли к ее смерти посторонние лица.

Делом занимается местная полиция под наблюдением прокуратуры.

В городе Седльце в Польше нашли мертвым 47-летнего украинца. Тело обнаружили на тротуаре прохожие. У него было большое ранение головы. Вероятно, его убили.

Украинец арендовал комнату в доме по улице, где его нашли. Остальные комнаты в доме, где проживал погибший, также арендуют иностранцы.