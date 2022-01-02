В Польше в новогоднюю ночь нашли мертвым украинца

Гражданина Украины обнаружили мертвым в новогоднюю ночь. Фото: ua.news

В городе Седльце, Польша, нашли мертвым украинца.

Тело обнаружили в канун Нового года возле съемной квартиры. Вероятно, его убили, сообщает Gazeta Wyborcza.

"Мертвого 47-летнего гражданина Украины нашли в Седльце на тротуаре прохожие. У него было большое ранение головы", - говорится в сообщении.

Украинец арендовал комнату в доме по улице, где его нашли. Остальные комнаты в доме, где проживал погибший, также арендуют иностранцы.

В канун Нового года в здании была вечеринка. Вероятно, именно там и произошло убийство.

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В связи с инцидентом задержали 12 человек, арендовавших квартиры в этом доме.

По словам пресс-секретаря прокуратуры города Седльце Кристины Голобек, ранее допросы были невозможны, в частности, из-за состояния алкогольного опьянения некоторых из задержанных.

В Польше 26 декабря украинка без должной подготовки поднялась высоко в горы и не смогла ни двигаться дальше, ни вернуться. Спасателям пришлось применить вертолет для спасения женщины.