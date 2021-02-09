В Польше в ДТП погиб украинец: подробности

В Польше при столкновении двух автомобилей погиб украинец.

Авария произошла произошла 2 февраля на национальной дороге №8 Белосток - Августов между Рыбником и на 661-м км к Пшевалянке, пишет Иnpoland.net.pl. Авария произошла во время обгона.

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Фото: OSP Jurowce

В результате столкновения авто Opel Vectra с бусом Volkswagen водитель легковушки, 42-летний украинец, погиб на месте. 3 человека, которые были в бусе, ранены и доставлены в больницу.

Дорогу перекрыли до поздней ночи. На месте работали 3 пожарных бригады, полиция, прокурор и 3 бригады экстренной медицинской помощи.

В Польше в ДТП погибли 2 украинца. Были родными братьями. 28-летний Виктор и на год младше Андрей Мельницки родом из села Большая Городница на Ровенщине. Ездили на заработки в Польшу, ремонтировали и перепродавали автомобили.