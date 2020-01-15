Рассказали о братьях, погибших в Польше

В Польше погибли двое братьев из села Городница Млинивского района на Ровенщине. Попали в аварию в 17 км от Луцка. Фото - tvn24.pl

Двое украинцев, погибших в аварии в Польше, были родными братьями. 28-летний Виктор и на год младше Андрей Мельницкий - родом из села Большая Городница на Ровенщине. Ездили на заработки в Польшу, ремонтировали и перепродавали автомобили.

Почему произошла авария, родные пока не знают. От друзей погибших только слышали, что поляк, который был за рулем - любил быструю езду и имел проблемы с сердцем. Могло ли это стать причиной ДТП, расследует польская полиция, говорится в ТСН.

"Спасателям удалось вытащить разбитую машину из-под прицепа грузовика. Следователь собирает все доказательства, которые могли бы прояснить причины этой трагической аварии", - говорит представитель полиции Даниэль Нездропа.

Водитель фуры не пострадал. По предварительной информации, он был трезв.

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Родственники же накануне последней поездки как предчувствовали беду.

"Жена не пускала Андрея и мама просила не ехать. Раньше, говорит, такого не было, чтобы так прощались", - рассказала жительница с. Большая Городница Валентина Герасимчук.

Родители, которые в один миг потеряли двух сыновей, в состоянии шока. Жена Андрея вместе с друзьями уже отправилась в Польшу, чтобы решить вопрос возвращения тел погибших домой. Когда привезут тела домой, пока не известно. Похоронят братьев в родном селе. Сиротой осталась маленькая дочь.

Авария произошла 14 января на национальной дороге №17 на высоте Любицы в коммуне Кольбель в 17 километрах от Луцка. Легковушка, в которой ехали украинцы вместе с двумя поляками, столкнулся с грузовиком.