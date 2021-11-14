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воскресенье, 14 ноября 2021 15:56

В Польше украинскому заробитчанину на голову наехало авто
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В польском Вроцлаве на голову гастарбайтера из Украины наехало авто.

Украинец выполнял работы в канализационном колодце, сообщает Gazeta Wroclawska. Его голова выглядывала наружу.

"По дороге ехал автомобиль Volkswagen, водитель которого не заметил ни открытого люка, ни работника. Он наехал днищем авто на голову мужчины", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/jaroslaw.jakubczak

В результате украинец получил глубокую рану головы. Его с большой кровопотерей, но в сознании, забрала "скорая". Причины и обстоятельства несчастного случая выясняют правоохранители. По предварительной информации, работник должным образом не обозначил место проведения работ.

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В Польше районная прокуратура города Млава Мазовецкого воеводства предъявила обвинение двум полицейским в избиении 30-летнего украинца. Они безосновательно задержали гражданина Украины, отвезли его не в отделение полиции, а в лес, где избили мужчину дубинкой. Им грозит заключение до трех лет.

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