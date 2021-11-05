Украинец устроился в Польше в магазин и украл товара на 420 тыс. грн

Мужчина выносил дорогие телефоны и сдавал их в ломбард. Фото: pixabay.com

В Польше 24-летний украинец совершил в Варшаве масштабную кражу.

Он похитил из магазина, где работал, товара более чем на 75 тыс. злотых, сообщают на сайте Варшавской полиции. Это почти 420 тыс. грн.

"Гражданин Украины работал продавцом-консультантом с 1 октября. В течение месяца украл из магазина 17 мобильных телефонов, два комплекта наушников и часы. Начал красть уже через несколько дней после того, как устроился на должность. Сбывал украденные вещи в ломбардах, а деньги складывал на виртуальный кошелек для дальнейшего приобретения криптовалюты", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции Варшавы задержали мужчину при попытке вынести из магазина телефон на сумму почти 3,9 тыс. злотых. Мужчине предъявили 10 обвинений в краже и хранении психоактивных веществ.

Во время допроса задержанный признался в содеянном. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вывезли в лес и били дубинкой: польских полицейских обвиняют в избиении украинца

23 октября в Польше полицейская погоня за украинцем завершилась ДТП. Ее спровоцировал другой украинец. Полиция пыталась остановить автобус Renault для осмотра. Водитель не остановился. Поэтому правоохранители начали преследование. Этому препятствовал автомобиль Nissan. Водитель выехал на противоположную полосу, где столкнулся с Honda. Пассажира последнего доставили в больницу.