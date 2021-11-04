Вывезли в лес и били дубинкой: польских полицейских обвиняют в избиении украинца

Инцидент произошел вечером 16 сентября. Фото: pixabay.com

В Польше районная прокуратура города Млава Мазовецкого воеводства предъявила обвинение двум полицейским в избиении 30-летнего украинца.

Обвинение полицейским выдвинули 27 октября, заявил прокурор города Марцин Багинский, передает "Укринформ". Им грозит заключение до трех лет.

"Полицейские при исполнении служебных обязанностей превысили свои полномочия. Они безосновательно задержали гражданина Украины, отвезли его не в отделение полиции, а в лес. Один из полицейских применил в отношении него меры непосредственного принуждения, в частности служебную дубинку, хотя для этого не было оснований", - отметил Багинский.

Инцидент произошел вечером 16 сентября. На одну из улиц города вызвали наряд полиции, поскольку группа лиц нарушала там общественный порядок. Полицейские сначала проверили дебоширов, а затем совершили против одного из них противоправные действия. Сейчас их временно отстранили от исполнения служебных обязанностей.

В дальнейшем дело передадут в суд или закроют за отсутствием состава преступления.

По версии местной полиции, прибывший на вызов наряд проверил документы мужчин, двоим из которых выписал штрафы, а одному сделал замечание. На следующий день вечером в райотдел полиции пришел один из оштрафованных. Он якобы был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому заявление от него не приняли. В полиции попросили украинца прийти для подачи заявления на следующий день, когда он будет трезвым.

Однако мужчина не пошел в полицию, а обратился в прокуратуру.

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23 октября в Польше полицейская погоня за украинцем завершилась ДТП. Ее спровоцировал другой украинец. Полиция пыталась остановить автобус Renault для осмотра. Водитель не остановился. Поэтому правоохранители начали преследование. Этому препятствовал автомобиль Nissan. Водитель выехал на противоположную полосу, где столкнулся с Honda. Пассажира последнего доставили в больницу.