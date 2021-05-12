В Польше украинцы попали в ДТП: погиб 9-летний ребенок

В Польше в ДТП с участием украинцев погиб 9-летний ребенок.

Авария произошла в населенном пункте Слодкув-Второй Люблинского воеводства 11 мая. В автомобиле Seat находились трое украинцев, пишет издание Onet.pl.

Известно, что за рулем авто была 63-летняя женщина. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

Фото: facebook.com/kppspkrasnik

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Ребенок, который находился в легковом автомобиле, получил тяжелые травмы головы. На место прибыли спасатели, а также вертолет скорой помощи. Несмотря на попытки реанимации, мальчик умер.

Полиция устанавливает обстоятельства трагической ДТП.

5 марта в Польше разбился рейсовый украинский автобус Познань - Херсон. Авария произошла вблизи города Ярослав Подкарпатского воеводства около 23:50. В салоне были 55 пассажиров и два водителя, все - украинцы. Три женщины 1960, 1967 и 1988 годов рождения и двое мужчин 1968 по 1992 годов рождения погибли на месте. Еще 39 человек забрали в шесть местных больниц. Пассажирами автобуса были зароботчане и и студенты. Одна женщина - из Львовщины, остальные - жители Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.