В Польше разбился автобус с украинцами

Месяц назад, 5 марта, в Польше разбился рейсовый украинский автобус Познань - Херсон. Авария произошла вблизи города Ярослав Подкарпатского воеводства около 23:50. В салоне были 55 пассажиров и два водителя, все - украинцы. Три женщины 1960, 1967 и 1988 рождения и двое мужчин 1968 по 1992 годов рождения погибли на месте. Еще 39 человек забрали в шесть местных больниц. Пассажирами автобуса были зароботчаны и и студенты. Одна женщина - из Львовщины, остальные - жители Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

Автобус пробил ограждение, слетел с эстакады и перевернулся в канаву. До аварии был в пути почти 7 часов. До границы с Украиной оставалось чуть меньше часа. Водитель маневрировал, от чего машину бросало из стороны в сторону. Тяжелее всех травмировались непристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Их бросало по салону. Получили ушибы головы и брюшной полости, повреждения позвоночника и конечностей.

Фото: tvn24.pl

Спасательная операция была сложная. Самостоятельно автобус оставили 4 человека. Еще 43 спасатели извлекли спецтехникой, рассказывает Даниэль Дриняк с пожарной службы Подкарпатского воеводства.

"Автобус разрезали спецоборудованием. Доставали пострадавших и передавали медикам. К операции привлекли более 100 спасателей, тяжелую технику, дроны. Кому медпомощь была не нужна, поселили в общежитие в Ярославе. Там людей обеспечили одеждой, пищей, с ними работали психологи", - говорит Дриняк.

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24 марта в больнице города Жешув умер еще один пассажир автобуса 45-летний Василий из Тернопольщины. У него были уничтожены легкие. Все время находился в коме, рассказал консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

"Его вытащили врачи. У него были уничтожены легкие. Надеялись, что он выйдет из комы", - говорит Павлюк

В коме остается 27-летняя Анастасия Кочеткова из Каменец-Подольского на Хмельнитчине. Училась в Кракове в ІТ-школе. Автобусом Познань-Херсон возвращалась домой. Мать, Ирина, единственный раз видела дочь, когда приехала на опознание. Сумка с документами оказалась в полицейском участке города Ярослав - среди прочих пострадавших в аварии. Анастасию считали погибшей.

Ей сделали несколько операций. Сейчас мать не пускают к дочери, поскольку та находится в реанимации. У Насти кровоизлияние в мозг. После аварии она в себя еще не приходила.

"Не говорят ничего, говорят одно, очень тяжелая. Очень тяжелая. И уже начала так немножко будто открывать глаза, ну, это так невольно получается", - рассказывает Ирина.

Известно, что Насте после того, как она придет в себя, нужны 2 операции и длительная реабилитация. В Каменце-Подольском, откуда родом пострадавшая, организовали сбор средств на ее лечение.

Автор: facebook.com/albinamoremore 27-летняя Анастасия Кочеткова из Каменец-Подольского в Хмельницкой области остается в коме. Училась в Кракове в ІТ-школе. Автобусом Познань-Херсон возвращалась домой

Оба водителя были трезвые, наркотиков в их крови не обнаружили. Следствие установило, что автобус ехал с разрешенной скоростью 95-97 км/ч. За 4 с. до аварии сбросил до 45, чтобы повернуть. Вероятно, водитель хотел заехать в пункт отдыха на автобане между городами Ярослав и Перемышль.

Автобусом управлял 48-летний Владимир. Имеет большой водительский стаж. На международных перевозках работал более трех лет. Ему предъявлены обвинения в непредумышленном совершении ДТП. Находился в больнице. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

В качестве свидетеля допросили второго водителя - 35-летнего Степана. Что рассказал, в прокуратуре не говорят.

28-летнего Виктора Шпака из села Дарахов Тернопольского района, который разбился в автобусе Познань-Херсон, ограбили после смерти. В Украине мужчина работал в агpофиpме в cоседне cеле, но зимой не было pаботы, поэтому хотел подзаработать в Польше. Возвращался, потому что дома начинались полевые работы. После аварии семья за собственные деньги доставляла тело покойного в Украину.