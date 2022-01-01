В Польше украинцу попала в глаза петарда — его пытаются спасти медики

Медики пытаются спасти мужчине глаз. Фото: pixabay

В г. Калиш, что в Польше, накануне Нового года, петарда попала в глаза 25-летнему украинцу. Его срочно госпитализировали.

Об этом сообщает portalsamorzadowy.pl.

Также пострадал 14-летний мальчик, но здоровье его ничего не угрожает. Что касается 25-летнего юноши, то за его зрение сейчас борются медики.

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"У гражданина Украины рваная рана века. Медики пытаются спасти мужчине глаз", — сообщил спикер больницы Павел Гавронский.

Мужчина получил травму глаза после неудачного запуска петарды.

За прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине возникло 125 пожаров в жилом секторе, на которых погибли 12 граждан и травмированы еще 4 человека.