В Украине изменились правила поступления в интернатуру

Теперь будет проходить конкурс по рейтингу. Фото: pixabay

С 2022 года начнут действовать новые правила поступления в интернатуру.

Об этом сообщает Минздрав.

Среди основных изменений – конкурс по рейтингу (будет учитываться средний балл, результаты КРОК-2 и объективного структурированного практического (клинического) экзамена); электронная система соответствующего рейтингового распределения (выпускник будет самостоятельно выбирать желаемую специальность, базу стажировки и высшее образование, где будет проходить подготовку в интернатуре, а также определяет свои приоритеты (не более 5)).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Японии разрабатывают пожиненную вакцину от коронавируса

Что касается государственного заказа, то Минздрав будет формировать места согласно реальным потребностям.

Кроме этого, каждый год будут разрабатываться критерии определения баз стажировки и их перечень. Будущие врачи будут проходить подготовку в интернатуре только в состоятельных учреждениях здравоохранения, где можно получить современные знания и приобрести необходимые практические навыки.

В то же время с 1 января теряют силу приказ Минздрава от 19 сентября 1996 года № 291 "Об утверждении Положения о специализации (интернатуре) выпускников высших медицинских и фармацевтических учебных заведений III-IV уровня аккредитации медицинских факультетов университетов" и приказ Минздрава от 23 февраля 2008 "Об утверждении Перечня специальностей и сроках обучения в интернатуре выпускников медицинских и фармацевтических вузов, медицинских факультетов университетов".