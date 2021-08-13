В Польше украинца забросали бутылками - СМИ

Полиция не смогла найти преступников. Фото: pexels.com

В городе Влоцлавек Куявско-Поморского воеводства Польши семь человек забросали бутылками украинца.

"Семеро парней бросали бутылки в украинца Они вели себя скандально, вульгарно, так что мы боялись пройти мимо. Наша дорогая полиция сделала три обхода и пошла дальше", - рассказала очевидец события газете Dzień Dobry Włocławek.

В полиции подтвердили акт хулиганства на площади Свободы 8 августа. Сказали, что семь человек бросались на прохожих и преследовали человека. Его национальность полиция не уточнила.

Полицейские безуспешно пытались найти агрессоров.

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"У точки общественного питания полицейские обнаружили нескольких человек, которые указали, в каком направлении пошла агрессивная группа мужчин. Полицейские пошли в то место, но людей там не обнаружили", - сказал Томаш Томашевский из главного управления полиции в Влоцлавке.

О состоянии пострадавшего ничего не известно.

В польском городе Владиславово двух братьев-украинцев избили возле ночного клуба из-за разговоров на украинском. Один из пострадавших 18 суток находился в коме. Подозреваемых в избиении задержали.