В Польше украинца в грузовике раздавил скоростной поезд

Фото: miedzyrzecz.policja.gov.pl

В польском Хочишеве в Любуском воеводстве 52-летний украинец погиб на железнодорожном переезде. Он за рулем грузовика TIR выехал на рельсы прямо перед поездом.

Событие произошло во вторник, 26 января. Удар был такой силы, что куски кабины и салона грузовика были разбросаны в радиусе нескольких десятков метров. Водителя пытались реанимировать, но бесполезно сообщает местная полиция.

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Пассажиры и машинист поезда сообщением "Зеленая Гура - Гожув Великопольский" в аварии не пострадали. Механических повреждений потерпел только сам поезд. Причины и обстоятельства трагедии устанавливает полиция.

В Польше в ДТП погибли 2 украинца. Были родными братьями. 28-летний Виктор и на год младше Андрей Мельницкий - родом из села Большая Городница на Ровенщине. Ездили на заработки в Польшу, ремонтировали и перепродавали автомобили.