В Польше тяжело ранили двух украинских студентов

В Жешуве на юге Польши двух украинских студентов ранили опасным инструментом Фото: tsn.ua

В Жешуве на юге Польши двух украинских студентов ранили опасным инструментом, вероятно ножом. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Полиция пока не задержала никого, кто может быть причастен к преступлению, сообщил представитель пресс-службы полиции города Жешув Адам Шелёнг, передает Укринформ.

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"Чрезвычайная ситуация произошла около 4 ночи (по киевскому времени). Полиция на месте установила, что в результате применения опасного инструмента ранены два молодых мужчин: граждан Украины в возрасте 19 и 21 год ", - сообщил Шелёнг.

Он добавил, что пострадавшие попали в больницу с серьезными ранами.

По словам полицейского, ЧП произошло в квартире, которую арендовали студенты в административном центре Подкарпатского воеводства.

Полиция и прокуратура сейчас собирает информацию, которая позволит выяснить обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Полицейский не подтвердил, но и не отрицал, что оба украинцы были тяжело ранены ножом, о чем информировали польские СМИ. В частности, по информации RMF24, одного из раненых Украинская полиция обнаружила в доме, а другого - возле дома, где они проживали. В квартире полиция зафиксировала следы драки.

В Генеральном консульстве Украины в Люблине сообщили агентству, что знают о происшествии, и попросили местную полицию проинформировать о ее деталях.

В Польше во время задержания с применением электрошокера скончался 44-летний украинец. Мужчина умер сразу после задержания в ночь с 15 на 16 ноября, когда пытался проникнуть в чужой дом, хотя должен был находиться на самоизоляции. Местные жители вызвали полицию, но во время задержания украинец стал вести себя агрессивно - бросал в офицеров различные предметы и стал угрожать им ножом. Безуспешно применив перцовый баллончик, правоохранители использовали электрошокер. После того, как на мужчину надели наручники, ему резко стало плохо. Несмотря на попытки реанимировать пострадавшего, врачи констатировали его смерть.