В Польше пьяные украинцы на авто устроили безумные гонки с полицейскими

Правоохранители заметили автомобиль Volkswagen, водитель которого превысил скорость и проигнорировал требование об остановке. Польская полиция пыталась остановить автомобиль и начала его преследовать Фото: pixabay.com

В гмине Кодроб Радомского уезда, что в Польше, нетрезвые украинцы на автомобиле Volkswagen устроили гонки с местной полицией.

Инцидент произошел 2 мая, когда один из дорожных патрулей измерял скорость движения. Тогда правоохранители заметили автомобиль Volkswagen, водитель которого превысил скорость и проигнорировал требование остановиться. Польская полиция пыталась остановить автомобиль и начала его преследовать, пишет radomsko24.pl со ссылкой на пресс-секретаря районного штаба полиции в Радомском Анет Влазловску.

"Несмотря на световые и звуковые сигналы в полицейской машине, водитель Volkswagen начал убегать. Такое поведение создавала угрозу для других участников дорожного движения. Проехав несколько километров, водитель внезапно остановил транспортное средство и люди, которые ехали в авто, начали убегать. Через несколько минут полиция задержала пять человек в возрасте от 24 до 31 года", - сообщила Анета Влазловска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше украинец откусил ухо земляку

Задержанные оказались гражданами Украины. Все они временно проживали в Радомско. Четверо мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения, в их крови обнаружили до 2 промилле алкоголя, женщина же была трезвой. Правоохранители установили, что автомобиль принадлежит 25-летнему гражданину Украины.

4 мая он признался в нарушении правил дорожного движения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В польском городе Радомско 28-летний гражданин Украины пытался похитить со склада предприятия 120 посудомоечных машин общей стоимостью 109 тыс. злотых (более 800 тыс. грн). Украинец приехал на завод, сказал, что он - словак и является сотрудником транспортной компании. На основании поддельных документов его грузовик загрузили 120 посудомоечными машинами, которые якобы должны были отвезти в Германию.