Назвался словаком: украинец в Польше хотел похитить посудомоечные машины

В польском городе Радомско 28-летний гражданин Украины пытался похитить со склада предприятия 120 посудомоечных машин общей стоимостью 109 тыс. злотых (более 800 тыс. грн).
Украинец приехал на завод, сказал, что он - словак и является сотрудником транспортной компании. На основании поддельных документов его грузовик загрузили 120 посудомоечными машинами, которые якобы должны были отвезти в Германию, говорится на сайте местной полиции.
Однако, один из сотрудников завода заподозрил обман и вызвал полицию. Задержанный имел при себе документы на разные имена и гражданства.
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Украинца арестовали. Ему грозит до восьми лет лишения свободы за мошенничество.
В польском городе Гданск 28-летний местный житель и его 34-летний друг напали на 26-летнего украинца. Инцидент произошел 20 апреля. Ему разбили машину и угрожали физической расправой на почве национальной ненависти.
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