Украинца в Польше преследовали за его национальность: подробности конфликта

Виновники еще с начала апреля преследовали мужчину из-за его национальности Фото: frankivsk.znaj.ua

В польском городе Гданск 28-летний местный житель и его 34-летний друг напали на 26-летнего украинца.

Инцидент произошел 20 апреля. Ему разбили машину и угрожали физической расправой на почве национальной ненависти, сообщили в местной полиции Гданска.

Украинец сидел в машине с друзьями, к ним подошли двое мужчин и начали бить и царапать автомобиль потерпевшего металлическим инструментом. Злоумышленники разбили окна в машине и повредили кузов автомобиля, а затем скрылись. Причиненный ущерб оценивается в 1,5 тыс. злотых.

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Как выяснила полиция, виновники еще с начала апреля преследовали мужчину из-за его национальности.

В день нападения полиция оперативно задержала злоумышленников. За публичное оскорбление гражданина Украины, угрозы из-за национальности, а также хулиганство мужчинам грозит лишение свободы до пяти лет.

В Польше полицейские нашли мертвым украинца, приехавшего на заработки. Тело 41-летнего мужчины обнаружили 16 апреля в лесном массиве недалеко от села Езёрна гмины Галевице в Лодзинском воеводстве.