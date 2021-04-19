В Польше нашли мертвым 41-летнего украинца

СМИ утверждают, что нашли его в 500 метрах от места проживания работника. Фото из открытых источников

В Польше полицейские нашли мертвым украинском, приехавший на заработки. Тело 41-летнего мужчины обнаружили 16 апреля в лесном массиве недалеко от села Езёрна гмины Галевице в Лодзинском воеводстве.

В этом городе жил гражданин Украины, он исчез из дома после полуночи 15 апреля. Правоохранительные органы и спасатели провели поисковые действия и нашли обувь мужчины. Об этом сообщает TV Republika.

На следующий день, 16 апреля, тело Украинская обнаружили в лесном массиве. СМИ утверждают, что нашли его в 500 метрах от места проживания работника.

Предварительно польской прокуратурой было установлено, что в смерти украинском не были задействованы третьи лица. Ведется следствие, полиция устанавливает причины трагедии.