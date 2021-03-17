В Польше на тротуаре внезапно умер украинец

Мужчина шел по улице, внезапно потерял сознание и упал на тротуар. Накануне его избили Фото: pixabay.com

В Польше в городе Новый Томышль Великопольского воеводства умер 37-летний украинец.

Он шел по улице, внезапно потерял сознание и упал на тротуар, пишет pnt.info.pl. Очевидцы вызвали на место медиков, которые по прибытию констатировали смерть украинца.

Позже следствие установило, что незадолго до этого украинец находился в компании двух мужчин. Между ними возник конфликт, и один из них сильно избил пострадавшего. Он нанес ему несколько ударов, в том числе и ногами.

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Злоумышленника задержали 15 марта. Он находится под арестом сроком на 3 месяца. Если докажут умышленное убийство, то задержанный может провести в тюрьме от 5 до 25 лет. Если нечаянно - ему грозит до 3 лет тюрьмы.

Кроме этого будет наказан и другой человек, который стал свидетелем избиения, но не оказал помощь пострадавшему. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

В Польше в городе Катовице Силезского воеводства 55-летний украинец, который работал на строительстве стометрового здания, сорвался с подмосток.