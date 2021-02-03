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среда, 03 февраля 2021 10:40

Украинец в Польше сорвался с двенадцатого этажа

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Украинец в Польше сорвался с двенадцатого этажа
Мужчина был на 12-м этаже и упал на 11-й. В результате падения он получил травму головы и потерял сознание Фото: pixabay.com

В Польше в городе Катовице Силезского воеводства 55-летний украинец, который работал на строительстве стометрового здания, сорвался с подмосток.

Инцидент произошел на стройплощадке небоскреба Global Office Park, где работник сорвался со строительных конструкций строящегося офисного здания, пишет Dziennik Zachodni. Мужчина был на 12-м этаже и упал на 11-й. В результате падения он получил травму головы и потерял сознание.

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Пожарная машина, которая приехала спасать украинца, не смогла подъехать к нему близко, чтобы снять со здания лестницей. Тогда пожарные начали оказывать мужчине доврачебную помощь наверху.

Чтобы спасти мужчину, пришлось вызвать специализированную высотно-спасательную группу из города Радзёнкув. Им удалось спустить пострадавшего с помощью строительного крана. Вся операция по спасению длилась около 2 ч. Украинца доставили в тяжелом состоянии в больницу города Сосновец.

В польском Хочишеве в Любуском воеводстве 52-летний украинец погиб на железнодорожном переезде. Он за рулем грузовика TIR выехал на рельсы прямо перед поездом.

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Дата
03
февраля

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