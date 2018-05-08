В полиции рассказали подробности похищения мужчины

28-летнего мужчину в городе Вишневое Киевской области похитила девушка и двое ее товарищей. Фото - UA-Reporter.com

28-летнего мужчину в городе Вишневое Киевской области похитила девушка и двое ее товарищей. Издевательства над ним снимали на камеру. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Около 3 часов ночи мужчина в кафе познакомился с девушкой. Между ними произошел конфликт, который перерос в драку. Девушку быстро пришли защитить ее товарищи - обидчика погрузили в багажник автомобиля и вывезли на территорию промзоны города. Там разъяренная девушка рукояткой травматического оружия наносила удары мужчине по голове, заставили его раздеться. Это все снимали на мобильный телефон. Вволю повеселившись, оставили там мужчину", - говорится в сообщении.

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Пострадавший местный житель сам обратился в полицию и сообщил о том, что с ним произошло. Также он сообщил, что эти неизвестные забрали у него сумку с деньгами и предоставил приметы нападавших.

Работники Киево-Святошинского отдела полиции задержали двух мужчин, причастных к похищению и ограбления. Ими оказались 25-летние жители Вишневого. У них изъят мобильный телефон с отснятыми видеодоказательствами, травматическое оружие. Также изъят автомобиль Chevrolet, в котором перевозили похищенного и где остались его вещи. Судом мужчинам избрана мера пресечения - домашний арест. Девушку разыскивают.