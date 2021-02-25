В полиции объяснили обыски автобуса возле офиса ОПЗЖ

Полиция заявила, что арест пассажиров автобуса не касается партии ОПЗЖ. Фото: "Корреспондент"

Задержание людей в автобусе на улице Шота Руставели в Киеве в четверг вечером не имеет отношения к деятельности любой политической партии или следственных действий в офисе партии.

"В Голосеевском районе была мирная акция по поводу застройки. Подъехало два автобуса, из них вышли люди в черном, сделали несколько выстрелов из травматического оружия, затем поехали. Был введен план специальной полицейской операции по Киеву, и в ходе отработки задержаны 2 автобуса", - заявил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает "Интерфакс-Украина".

Один автобус задержали в районе улицы Шота Руставели в Киеве, другой - в Киевской области.

"Открыто уголовное производство по статье "Хулиганство", никакого отношения к обыскам нет", - сказал руководитель полиции Киева.

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"Служба безопасности Украины не имеет отношения к проведению неотложных следственных действий у центрального офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", - сообщили в СБУ.

Депутат от ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что СБУ якобы задерживает сотрудников офиса партии. В партии говорят, что у их офиса полиция задержала автобус с сотрудниками фирмы "Шторм". Его добавили к ориентированию, так как автобус фигурировал в стрельбе на улице Ямской. В ОПЗЖ говорят, что там было совсем другое транспортное средство.