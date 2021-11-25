В полиции назвали причину масштабного ДТП в Харькове

 
Ексклюзивы
1/5
Польша выплачивает солидные деньги на украинских детей: какие условия получения
Польша выплачивает солидные деньги на украинских детей: какие условия получения
Просмотров: 1881
"Муж избивал так, что соседи за год вызвали полицию 19 раз": жертвам насилия будут выплачивать по $5 тыс.
"Муж избивал так, что соседи за год вызвали полицию 19 раз": жертвам насилия будут выплачивать по $5 тыс.
Просмотров: 531
"У меня любовников больше, чем у Элизабет Тейлор. Причем обоих полов". Фредди Меркьюри запретил разглашать место своего погребения
"У меня любовников больше, чем у Элизабет Тейлор. Причем обоих полов". Фредди Меркьюри запретил разглашать место своего погребения
Просмотров: 1071
"Проклинают всех!" - англичанин побывал на строительстве моста на Донбассе
"Проклинают всех!" - англичанин побывал на строительстве моста на Донбассе
Просмотров: 1449
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
1 Просмотров: 594
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
3 Просмотров: 7533
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
1 Просмотров: 2394
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Просмотров: 1674
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
Просмотров: 1125
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
5 Просмотров: 9567
Фото
Все фото
12
4
7
6
4
Масштабное ДТП в Харькове: фура раздавила такси вместе с пассажирами
Масштабное ДТП в Харькове: фура раздавила такси вместе с пассажирами
Избили и похоронили заживо: с таксистом жестоко расправился должник
Избили и похоронили заживо: с таксистом жестоко расправился должник
В Киеве за €1,5 тыс. сотни человек становились &quot;работниками ОБСЕ&quot;
В Киеве за €1,5 тыс. сотни человек становились "работниками ОБСЕ"
В Днепре вспыхнула многоэтажка: есть пострадавшие
В Днепре вспыхнула многоэтажка: есть пострадавшие
Совершали инфодиверсии: прикрыли 20 тыс. аккаунтов спецслужб РФ
Совершали инфодиверсии: прикрыли 20 тыс. аккаунтов спецслужб РФ
Видео
Все видео
Стали известны фамилии полицейских, которые "крышевали" наркосиндикат
Стали известны фамилии полицейских, которые "крышевали" наркосиндикат
Из Луганщины в Россию пытались ввезти 22 кг пороха
Из Луганщины в Россию пытались ввезти 22 кг пороха
В США внедорожник въехал в рождественский парад
В США внедорожник въехал в рождественский парад
"Вагнергейт": ДБР проверяет источники утечки документов разведки
"Вагнергейт": ДБР проверяет источники утечки документов разведки
На границе завернули мигрантов из Беларуси, которые "туристами" ехали в Украину
На границе завернули мигрантов из Беларуси, которые "туристами" ехали в Украину
Интервью
1/5
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 1404
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3465
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4779
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1521
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1179
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 ноября 2021
Просмотров: 135
Хай так і буде
Колись давно, в дитинстві й ранній юності, було на світі кілька хлопців, на яких я хотів бути схожим і дивився на них із печальним завмиранням серця, ...
четверг, 25 ноября 2021 23:35

В полиции назвали причину масштабного ДТП в Харькове

  Комментировать
В полиции назвали причину масштабного ДТП в Харькове
ДТП в Харькове произошло из-за нарушения правил дорожного движения. Фото: Нацполиция

В Харькове задержали водителя грузовика, раздавившего такси с тремя людьми.

Об этом в комментарии "Суспильному" сообщил и. о. начальника следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Задержанный был трезвым. Однако грубо нарушил правила дорожного движения – поехал на красный сигнал светофора. Это и послужило причиной смертельного ДТП.

"Произошло столкновение автомобиля Chevrolet Nubira, который двигался со стороны города Волчанск в направлении города Харькова и пересекал указанный перекресток на зеленый сигнал светофора, с автомобилем MAN с полуприцепом, который двигался по кольцевой дороге со стороны села Затишье в направлении автодороги "Харьков" и пересекал этот перекресток на красный сигнал светофора", - рассказал Болвинов.

После этого грузовик MAN упал на полосу встречного движения, где ехало такси Renault. В легковушке погибли три человека. Это – мужчина, женщина и ребенок в возрасте 3-4 лет.

В Харькове произошло ДТП с фурой, автомобилем такси и грузовиком, перевозившим продукты АТБ.

Фура, перевозившая щебень, опрокинулась и буквально раздавила легковушку службы такси.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В полиции назвали причину масштабного ДТП в Харькове». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших 1 Просмотров: 45703
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
15
 1 Просмотров: 11808
&quot;Не отходит ни на шаг&quot; – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
 5 Просмотров: 9567
Турки сбили российский военный самолет
Турки сбили российский военный самолет
 Просмотров: 8793
&quot;У вакцинах чип. Это гибель души&quot;: сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
11
 3 Просмотров: 7533
Происшествия
Масштабное ДТП в Харькове: фура раздавила такси вместе с пассажирами
Масштабное ДТП в Харькове: фура раздавила такси вместе с пассажирами
12
 Просмотров: 4474
Избили и похоронили заживо: с таксистом жестоко расправился должник
Избили и похоронили заживо: с таксистом жестоко расправился должник
4
 Просмотров: 2745
Под Одессой военные сбили полицейский дрон стоимостью почти 1,5 млн грн
Под Одессой военные сбили полицейский дрон стоимостью почти 1,5 млн грн Просмотров: 1530
В Киеве за €1,5 тыс. сотни человек становились "работниками ОБСЕ"
В Киеве за €1,5 тыс. сотни человек становились "работниками ОБСЕ"
7
 Просмотров: 747
В Днепре вспыхнула многоэтажка: есть пострадавшие
В Днепре вспыхнула многоэтажка: есть пострадавшие
6
 Просмотров: 837
Больше всего комментируют
10
Партия Зеленского объявила бойкот каналам Ахметова - в медиа олигарха ответили
6
Путин лезет туда, где русский язык – Ющенко
5
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
4
Журналистка объяснила, почему ОП так быстро отреагировал на гулянку Зеленского в Карпатах
3
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
Голосов: 2582
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть