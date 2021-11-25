В полиции назвали причину масштабного ДТП в Харькове

ДТП в Харькове произошло из-за нарушения правил дорожного движения. Фото: Нацполиция

В Харькове задержали водителя грузовика, раздавившего такси с тремя людьми.

Об этом в комментарии "Суспильному" сообщил и. о. начальника следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Задержанный был трезвым. Однако грубо нарушил правила дорожного движения – поехал на красный сигнал светофора. Это и послужило причиной смертельного ДТП.

"Произошло столкновение автомобиля Chevrolet Nubira, который двигался со стороны города Волчанск в направлении города Харькова и пересекал указанный перекресток на зеленый сигнал светофора, с автомобилем MAN с полуприцепом, который двигался по кольцевой дороге со стороны села Затишье в направлении автодороги "Харьков" и пересекал этот перекресток на красный сигнал светофора", - рассказал Болвинов.

После этого грузовик MAN упал на полосу встречного движения, где ехало такси Renault. В легковушке погибли три человека. Это – мужчина, женщина и ребенок в возрасте 3-4 лет.

В Харькове произошло ДТП с фурой, автомобилем такси и грузовиком, перевозившим продукты АТБ. Фура, перевозившая щебень, опрокинулась и буквально раздавила легковушку службы такси.