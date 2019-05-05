В поезде искали взрывчатку

Взрывчатку искали в поезде Киев-Перемышль. Фото: Твое мисто

В Польше таможенники эвакуировали около 500 пассажиров поезда Киев-Перемышль из-за подозрительного чемодана.

Для осмотра поезда привлекли собаку с пограничной охраны. На месте работали пиротехники, пишет польский сайт nowiny24.

Опасения о наличии взрывчатке не подтвердились, в чемодане лежала еда.

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4 мая полиция Киева получила анонимное сообщение о заминировании всех магазинов сети гипермаркетов "Ашан". Взрывчатки не нашли.