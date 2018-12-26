В подъезде нашли новорожденного ребенка

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25 декабря в подъезде дома города Хуст на Закарпатье нашли дорожную сумку с новорожденным мальчиком. Полиция ищет женщину, которая бросила своего ребенка. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Закарпатской области.

Новорожденный мальчик был закутан в детское одеяло.

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"С виду ребенок здоров. Вероятно, рожден в течение последних суток. Ребенка госпитализировали в родильное отделение Хустской больницы с диагнозом: переохлаждение. Угрозы жизни мальчика нет", - отметили в ГУНП.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 135 УК Украины, то есть оставление в опасности матерью новорожденного ребенка. Сейчас женщину разыскивают. Ей грозит ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет.

В Тячевской районной больнице на Закарпатье умер 1-месячный младенец. У ребенка диагностировали переохлаждение.