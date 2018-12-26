В подъезде нашли новорожденного ребенка

 
Ексклюзивы
1/5
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
1 Просмотров: 918
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 7083
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1503
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
1 Просмотров: 2169
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1296
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1179
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 783
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4302
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 261
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
1 Просмотров: 2349
Фото
Все фото
6
4
6
5
11
Сколько снега выпало за сутки
Сколько снега выпало за сутки
Женщина похитила BMW и врезалась в столб
Женщина похитила BMW и врезалась в столб
В Киеве произошло масштабное ДТП
В Киеве произошло масштабное ДТП
Продавец елок защищался от грабителей топором
Продавец елок защищался от грабителей топором
На пожаре в гостинице сгорел человек
На пожаре в гостинице сгорел человек
Видео
Все видео
Апокалипсис: трасса Киев-Харьков заблокирована из-за снегопада
Апокалипсис: трасса Киев-Харьков заблокирована из-за снегопада
В Италии пробудился крупнейший действующий вулкан Этна
В Италии пробудился крупнейший действующий вулкан Этна
Машина "скорой" сбила мать с ребенком
Машина "скорой" сбила мать с ребенком
В пожаре погибла женщина, ее ребенку удалось спастись
В пожаре погибла женщина, ее ребенку удалось спастись
Музыкантов снесло цунами во время выступления. Видео
Музыкантов снесло цунами во время выступления. Видео
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1503
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1296
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1575
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2466
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1674
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 2214
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
среда, 26 декабря 2018 15:17

В подъезде нашли новорожденного ребенка

  Комментировать
В подъезде нашли новорожденного ребенка
Фото: из открытых источников

25 декабря в подъезде дома города Хуст на Закарпатье нашли дорожную сумку с новорожденным мальчиком. Полиция ищет женщину, которая бросила своего ребенка. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Закарпатской области.

Новорожденный мальчик был закутан в детское одеяло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опасная инфекция убила младенца

"С виду ребенок здоров. Вероятно, рожден в течение последних суток. Ребенка госпитализировали в родильное отделение Хустской больницы с диагнозом: переохлаждение. Угрозы жизни мальчика нет", - отметили в ГУНП.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 135 УК Украины, то есть оставление в опасности матерью новорожденного ребенка. Сейчас женщину разыскивают. Ей грозит ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет.

В Тячевской районной больнице на Закарпатье умер 1-месячный младенец. У ребенка диагностировали переохлаждение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В подъезде нашли новорожденного ребенка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

Поляки осудили украинского поэта за критику власти

Начали выдавать новые паспорта

"Напоминал кирпич с клавиатурой" - родился создатель мобильного телефона

После войны авто не выпускали 10 лет - как основали компанию Nissan

Супруги-ученые четыре года работали, чтобы выделить грамм радия

Самое читаемое
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
22
 1 Просмотров: 191199
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
10
 1 Просмотров: 23053
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
 4 Просмотров: 15129
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
46
 Просмотров: 10431
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды Просмотров: 7866
Происшествия
Мужчина поскользнулся на асфальте и умер
Мужчина поскользнулся на асфальте и умер Просмотров: 2277
Ограбил и поранил кассира: в Кривом Роге неизвестный напал на отделение банка
Ограбил и поранил кассира: в Кривом Роге неизвестный напал на отделение банка Просмотров: 171
Апокалипсис: трасса Киев-Харьков заблокирована из-за снегопада
Апокалипсис: трасса Киев-Харьков заблокирована из-за снегопада
 Просмотров: 891
Одноклассники избили школьника до сотрясения мозга
Одноклассники избили школьника до сотрясения мозга Просмотров: 378
Украинские Карпаты замело снегом
Украинские Карпаты замело снегом Просмотров: 243
Больше всего комментируют
39
Тимошенко впервые показала внучку
16
Кремль устроил бы кандидат с таким темным прошлым, как у Тимошенко - эксперт
5
Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
4
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
4
Показали расширенный список санкций РФ против Украины
Голосов: 1320
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua