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пятница, 21 декабря 2018 11:28

1-месячный младенец умер от переохлаждения

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1-месячный младенец умер от переохлаждения
На Закарпатье 1-месячный младенец умер от переохлаждения. Фото - Униан

В Тячевской районной больнице на Закарпатье умер 1-месячный младенца 20 декабря. У ребенка диагностировали переохлаждение.

Младенца привезли в больницу накануне в крайне тяжелом состоянии, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"В больнице отметили, что 19 декабря, около 12:00 к ним из села Терново был доставлен 1-месячный ребенок", - говорится в сообщении.

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При осмотре тела видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Матери ребенка 17 лет. Все обстоятельства гибели младенца устанавливают правоохранители. Открыто уголовное производство, проводится проверка.

В одном из сел Подольского района Одесской области 36-летняя женщина сбежала из дома вместе с 2-месячным сыном. От родственников правоохранители узнали, что ребенок болен, а женщина не желала обращаться в больницу. Поэтому они сами вызвали "скорую". Найти пропавшую удалось только утром. Она и ребенок были доставлены в больницу. Однако малыша спасти не удалось.

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21
декабря

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