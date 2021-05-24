В парке остановилось колесо обозрения с людьми на высоте

В Луцке люди застряли на колесе обозрения, которое остановилось во время работы.

К спасению людей привлекли 14 спасателей и 4 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Украины.

"23 мая в 16:00 в ДСНС поступила информация, что в Луцке на территории парка имени Леси Украински остановилось колесо, на котором находится 12 человек, из них - шестеро детей. Спасатели сняли всех людей, которые оказались в ловушке", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Обошлось без пострадавших.

Во Львовской области на горе остановился подъемник. На нем находились 14 человек. На месте происшествия работали пять спасателей.