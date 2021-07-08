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воскресенье, 11 июля 2021 05:26

В оздоровительном комплексе застрелились охранники нардепа и бойцы ПС
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В Мукачево Закарпатской области на территории оздоровительного комплекса "Антарес" пострелялись охранники народного депутата Михаила Ланьо и представители "Правого сектора". На место прибыла милиция. В противостоянии с силовиками бойцы ПС применяли автоматы Калашникова, пулеметы и гранатометы
Фото: mukachevo.net
В Мукачево Закарпатской области на территории оздоровительного комплекса "Антарес" пострелялись охранники народного депутата Михаила Ланьо и представители "Правого сектора". На место прибыла милиция. В противостоянии с силовиками бойцы ПС применяли автоматы Калашникова, пулеметы и гранатометы
В Мукачево Закарпатской области на территории оздоровительного комплекса "Антарес" пострелялись охранники народного депутата Михаила Ланьо и представители "Правого сектора". На место прибыла милиция. В противостоянии с силовиками бойцы ПС применяли автоматы Калашникова, пулеметы и гранатометы
В Мукачево Закарпатской области на территории оздоровительного комплекса "Антарес" пострелялись охранники народного депутата Михаила Ланьо и представители "Правого сектора". На место прибыла милиция. В противостоянии с силовиками бойцы ПС применяли автоматы Калашникова, пулеметы и гранатометы
В Мукачево Закарпатской области на территории оздоровительного комплекса "Антарес" пострелялись охранники народного депутата Михаила Ланьо и представители "Правого сектора". На место прибыла милиция. В противостоянии с силовиками бойцы ПС применяли автоматы Калашникова, пулеметы и гранатометы

Шесть лет назад 11 июля в Мукачево Закарпатской области на территории оздоровительного комплекса "Антарес" пострелялись охранники народного депутата Михаила Ланьо и представители "Правого сектора".

Среди причин конфликта называли передел сфер влияния в контрабандного бизнесе сигарет. Мол, "Правый сектор" решил вытеснить группу Ланьо. В организации же утверждали - так уничтожали контрабандную схему, а люди Ланьо с милицией напали на "Правый сектор".

СБУ и МВД готовили штурм позиций бойцов в лесу. Сами бойцы заявили, что сложат оружие лишь при условии, если арестуют нардепа Михаила Ланьо и тогдашнего руководителя областной милиции Сергея Шаранича. Их требования не удовлетворили, поэтому бойцы решили не сдаваться.

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Задержали двух раненых бойцов "Правого сектора" 25 и 17 лет в ночь на 13 июля. Оба - уроженцы Закарпатья. Их доставили в больницу. В тот же день СБУ задержала еще двух бойцов, что, по словам командира, добровольно сдались, чтобы предоставить информацию о конфликте. Их доставили спецрейсом в Киев для дальнейшего расследования. Остальные бойцы укрылись в горах, их так и не нашли.

Генпрокуратура предъявила обвинение четырем бойцам "Правого сектора". Бойцов Владимира Бурчу, Сергея Некоторая, Романа Мунчака и Родиона Горбенко обвиняли в бандитизме, угрозах убийством. Мукачевский горрайонный суд снял с них обвинения 26 июня 2017 года.

За четыре дня после стрельбы губернатором Закарпатья стал 65-летний Геннадий Москаль. До назначения возглавлял Луганскую область. Четыре бойца, подозреваемые в перестрелке, позже погибли на Донбассе. Остальные воевали на передовой. Их обвиняли в терроризме, но доказательств не было.

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Дата
11
июля

В оздоровительном комплексе застрелились охранники нардепа и бойцы ПС

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