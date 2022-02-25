В ОП рассказали о самой большой опасности

Киев готовится к обороне, сказал Арестович.

Самая большая опасность от врага рассматривается к северо-западу от Киева.

Об этом сказал советник руководителя офиса президента Алексей Арестович на брифинге, сообщает Gazeta.ua.

"Наибольшая опасность развивается сейчас из направления Дымера, Иванкова. Это северо-западнее Киева.

Там идут бои в районах населённых пунктов Гостомель, Ворзель и Буча", - рассказал.

Российские войска пытаются наступать, но украинские механизированные и десантные части выставили надежный заслон, сказал он.

"Уничтожено несколько вертолетов противника и, по меньшей мере, одна колонна боевой техники. Работали джавелины", - заявил также.

Киев готовится к обороне, сказал советник руководителя ОП и призвал мужчин записываться в территориальную оборону.

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"В Черниговской области наши войска остановили наступление противника. Сейчас там активных действий не ведется, противник накапливает резервы.

В Сумской области - так же. Противник перегруппируется и готовится к попытке наступления. Но там надежно удерживают оборону.

Харьков держится – утром отбили еще одну атаку. Держится вся зона операции Объединенных сил. Сейчас противник там практически не наступает", - сказал Арестович.

В окрестностях Мелитополя есть российские войска, но украинские военные не дают противнику продвигаться дальше в сторону Мариуполя, также сказал советник руководителя ОП.

"Херсон. Российские войска попытаются пересечь реку Днепр. Ищут пути после того, как был уничтожен Андреевский мост. Наши войска держат оборону на правом берегу, ситуация управляемая", - рассказал Арестович.

25 февраля враг стрелял по Киеву ракетами. От ракеты оккупантов загорелась девятиэтажка в Дарницком районе.