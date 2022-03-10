В ООН подсчитали, сколько гражданских украинцев погибли с начала войны

В большинстве зарегистрированных случаев к гибели и ранениям привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения. Фото: pixabay.com

В ООН сообщили о 1424 мирных жителях из Украины, которые стали жертвами нападения России по состоянию на 8 марта.

Среди них - 516 убитых, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

"В период с 4:00 24 февраля текущего года, когда началось военное нападение РФ на Украину, до полуночи 8 марта по местному времени УВКПЧ зарегистрировало 1424 жертвы среди гражданского населения в стране, в том числе 908 раненых. Фактические цифры значительно выше, особенно в последние дни, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и много сообщений требуют подтверждения", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Прекратите кровопролитие" - в ООН отреагировали на авиаудар по больнице в Мариуполе

УВКПЧ ООН сообщает о:

- 516 убитых (98 мужчинах, 60 женщинах, девяти мальчиках и пяти девочках, пострадали также 23 ребенка и 321 взрослых, чей пол пока неизвестен);

- 908 раненых (78 мужчин, 57 женщин, 12 девочек и четыре мальчика, а также 34 ребенка и 723 взрослых, чей пол пока неизвестен).

По географии пострадавших:

- Донецкая и Луганская области: 573 пострадавших (111 убитых и 462 раненых);

- контролируемая правительством территория: 436 пострадавших (87 убитых и 349 раненых);

- территория, подконтрольная самопровозглашенным "республикам": 137 пострадавших (24 убитых и 113 раненых);

- Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Житомирская области, которые были под контролем правительства, когда пострадали мирные жители: 851 пострадавший (405 убитых и 446 раненых).

В большинстве зарегистрированных случаев к гибели и ранениям привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, в частности обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.