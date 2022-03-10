"Прекратите кровопролитие" - в ООН отреагировали на авиаудар по больнице в Мариуполе

По меньшей мере, 17 человек пострадали в результате нападения оккупантов на роддом в Мариуполе. Фото: Mstyslav Chernov

В ООН осудили нападение российских оккупантов на роддом в Мариуполе и призвали остановить кровопролитие.

Гражданские жители платят самую высокую цену за войну, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишут в пресс-службе Верховной Рады Украины.

"Сегодняшнее нападение на больницу в Мариуполе, Украина, где расположены родовые и детские отделения, ужасное. Гражданские жители платят самую высокую цену за войну, которая не имеет с ними ничего общего. Это бессмысленное насилие должно прекратиться. Прекратите кровопролитие сейчас", - написал Гутерриш в Twitter.

Организация Объединенных Наций "срочно" рассматривает "шокирующие сообщения" о бомбардировках больницы в Мариуполе, сообщил спикер ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке.

"Стоит напомнить, что мы призывали, ВОЗ призвала немедленно прекратить нападения на здравоохранение, больницы, медицинских работников, машины скорой помощи. Ни одна из них никогда, никогда не должна быть мишенью", - отметил Дюжаррик.

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Спикер ООН также подчеркнул, что в Украине обостряется гуманитарный кризис.

"Гуманитарный кризис в Украине продолжает быстро обостряться с ростом количества жертв, беженцев и людей, которые перемещаются внутри страны", - сказал он.

Бомбардировку роддома осудила и исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

"Я с ужасом узнала о нападении сегодня на роддом в Мариуполе, в Украине. Нападение, которое, как сообщается, оставило маленьких детей и рожениц погребенными под завалами разрушенных зданий. Мы еще не знаем количества жертв, но опасаемся худшего", - написала она на официальной странице в Twitter.

Российские оккупанты нанесли артудар по роддому номер 2 в Мариуполе. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых. Мариуполь находится в осаде от 1 марта. Город – на грани гуманитарной катастрофы. Люди сидят в подвалах без еды, воды. В городе отсутствуют коммуникации. Украинские власти несколько раз обращались к оккупантам с просьбой организовать зеленый коридор, чтобы вывезти людей. Но россияне договоренности срывали.