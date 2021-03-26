В офисном здании обрушился этаж

В Запорожье в офисном центре обрушились перекрытия между 3-м и 4-м этажами. Под завалами оказался один из сотрудников.

Инцидент произошел в 6-этажном здании на ул. Победы в Вознесеновском районе 25 марта, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Фото: zp.dsns.gov.ua

"Спасатели установили, что произошло разрушение перекрытия между 3-м и 4-м этажами, в результате чего пострадал человек. С помощью специального оборудования спасатели деблокировали мужчину и передали медикам. Площадь разрушенного перекрытия составляет около 50 кв. м", - сказано в сообщении.

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По предварительным данным, в одном из офисов должны были проводить ремонт. Когда начали подготовительные работы, перекрытие рухнуло. Тяжелая глыба разрушила половину офиса, рабочего привалило обломками. Мужчине зажало ноги. Кроме него, никого рядом не было, поэтому больше пострадавших нет, сообщает ТСН.

На месте работают правоохранители, состояние здания изучает специальная комиссия. Известно, что офисы открыли в здании бывшего общежития, построенного более 50 лет назад.

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