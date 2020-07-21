В офис, где Аваков проводил совещание, стреляли

В окно управления полиции в Луцке стреляли. Фото: volyn.com.ua

В окно здания Главного управления Национальной полиции в Волынской области попали неизвестные. В это время в здании глава МВД Арсен Аваков проводил совещание по обезвреживанию луцкого террориста.

Об инциденте со ссылкой на начальника сектора коммуникации областной полиции Ольгу Бузулук сообщает "Волынь".

Как рассказывают региональные СМИ, здание ГУ НП расположено неподалеку Театральной площади, на которой в пассажирском автобусе террорист удерживает заложников.

На фото видно, что в окне на 2-м этаже пробито стекло. При этом вывеску полиции на здании закрыли.

По сообщениям очевидцев, кортеж министра внутренних дел двигался по улицам Богдана Хмельницкого и Словацкого против одностороннего движения. Кортеж проехал в помещение ГУНП в Волынской области за 16-этажным домом.

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На сайте Нацполиции также сообщили, что в Луцк, кроме Авакова, прибыл первый заместитель председателя СБУ - руководитель Антитеррористического центра при СБУ Руслан Баранецкий.

В сети опубликовали видео, как террорист Максим Плохой зашел в автобус в Луцке. Соответствующее видео с камеры наблюдения обнародовали в Telegram-канале "Лучане".