Камера сняла, как луцкий террорист заходил в автобус

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как террорист заходил в автобус. Фото: УНИАН

В сети опубликовали видео, как террорист Максим Плохой зашел в автобус в Луцке.

Соответствующее видео с камеры наблюдения обнародовали в телеграмм-канале "Лучане", сообщает 24 канал.

Террорист с прозвищем Максим Плохой, которого журналисты идентифицировали как Максима Кривоша, зашел в автобус на остановке под видом обычного пассажира. Имел в руках большую спортивную сумку и довольно объемный рюкзак.

В тот момент извне ничего не указывало на его преступные намерения по захвату заложников.

Террорист дождался, пока внутрь транспорта зайдут все пассажиры. Вошел последним и закрыл за собой дверь.

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В Луцке возле автобуса с заложниками прогремел взрыв. Известно, что террорист бросил из автобуса неустановленное взрывное устройство, разорвался. Никто не пострадал