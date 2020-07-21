Луцкий террорист бросает из автобуса гранаты - одна взорвалась

У автобуса прогремел взрыв, одну гранату удалось обезвредить. Фото: 24tv.ua

В Луцке возле автобуса с заложниками прогремел взрыв. Известно, что террорист бросил из автобуса неустановленное взрывное устройство, разорвался. Никто не пострадал.

Взрыв прогремел около 15.20, сообщает УНН.

"Кроме того, взрывотехники ГУНП в Волынской области обезвредили одну гранату, которую выбросил злоумышленник", - сообщили также в пресс служба МВД.

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Правоохранители призывают горожан не приближаться к месту происшествия и не нагнетать обстановку в соцсетях. В МВД уверяют, что для скорейшего освобождения заложников работают все привлеченные силы.

Журналисты узнали личные данные человека, который захватил автобус с пассажирами в центре Луцка. Его зовут Максим Кривош. Ему 44 года, проживает в Луцке. Родился в ноябре 1975 года в поселке Гай Оренбургской области (Россия).