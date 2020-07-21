Луцкий террорист стреляет из окон автобуса

Из зашторенных окон автобуса периодически стреляют. Фото: unian.ua

Террорист, в Луцке захватил рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка" с пассажирами, применяет огнестрельное оружие. Сообщается, что он периодически стреляет из окон автобуса, плотно закрытых шторами.

Со ссылкой на информацию от пресс-секретаря ГУ Нацполиции в Волынской области Ольги Бузулук передает УНИАН.

В центре Луцка закрыли супермаркеты и другие заведения. Полиция вывела сотрудников заведений, учреждений и организаций из помещений.

Силовики запретили выходить на улицу и даже выглядывать из окон местным жителям, чьи дома расположены поблизости.

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Также сообщили, что в Луцк прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

В Луцке, на центральной площади, неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса "Берестечко - Красниловка". Также сообщает, что автобус заминирован. Преступник имеет большое количество оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Мина есть еще в одном людном месте города, она может сдетонировать.