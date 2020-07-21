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вторник, 21 июля 2020 14:13

СМИ сообщили личные данные террориста

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СМИ сообщили личные данные террориста
Максим Кривошей проживает в Луцке. Родился человек в поселке Гай Оренбузькои области (Россия). Фото: slidstvo.info

Журналисты узнали личные данные человека, который захватил автобус с пассажирами в центре Луцка. Его зовут Максим Кривош. Ему 44 года, проживает в Луцке. Родился в ноябре 1975 года в поселке Гай Оренбургской области (Россия).

В 2015 году Кривош зарегистрировал торговый знак с надписью "Я могу", сообщает сайт "Слідство.Інфо". Такой же знак изображен и на книге "Философия преступника" авторства Максима Плохого. А также на футболке, в которую на фото в соцсети "ВКонтакте" одет "Плохой". В собственном аккаунте в Twitter, где пользователь Максим Плохой опубликовал список своих требований, он также подписал себя автором этой книги.

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В ноябре 2005 года Максима Кривоша приговорили к 8,5 года за решеткой с конфискацией имущества - расследовали журналисты. Статьи, по которым Кривош получил наказание, касаются незаконных хранения и обращения с оружием. А также бандитизма и вымогательства, причинивших имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенных организованной группой.

Похожее о себе рассказывает и Максим Плохой в своей книге. По его словам, в 2006 году его обвинили в бандитизме, незаконном хранении оружия и самовольном присвоении властных полномочий или должностного звания. Как рассказывал Плохой в книге, он использовал униформу спецподразделения "Беркут". Наказание вроде отбывал в Сокальской исправительной колонии. До этого, согласно книге, тоже находился в тюрьме - в 18-летнем возрасте его приговорили к 6 годам за решеткой.

В Луцке на центральной площади неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса "Берестечко - Красниловка". Также сообщает, что автобус заминирован. Преступник имеет большое количество оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Мина есть еще в одном людном месте города, которая может сдетонировать.

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Дата
21
июля

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