В Одесской области водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

На дороге в селе Бриновка обнаружили мёртвой 57-летнюю местную жительницу. Фото: Нацполиция

Сегодня в Раздельнянском районе Одесской области неизвестный на грузовике смертельно травмировал женщину и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в Раздельнянском отделе полиции.

Около 18.30 на дороге в селе Бриновка обнаружили мертвой 57-летнюю местную жительницу. На теле травмы, характерные для дорожно-транспортного происшествия.

По словам мужа погибшей, как только женщина вышла со двора, он услышал, что рядом затормозило транспортное средство, похожее на грузовик, и быстро выехало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве произошло массовое ДТП с участием девяти авто

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Разыскивается водитель, причастный к аварии.

В Днепре вечером 16 ноября на центральном мосту Амур-Нижнеднепровского района перевернулся микроавтобус с пассажирами.