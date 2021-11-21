В Одесской области ребенок проглотил 4 магнита

В городе Черноморск Одесской области ребенок проглотил 4 магнита. Об этом сообщили в Черноморской общеобразовательной школе №2.

"В нашей школе, в четвертом классе, случилась неприятная ситуация. Ребенок проглотил 4 магнитики, которые застряли в желудке и начали склеивать внутренние органы", — сказано в сообщении.

В комментариях мать ребенка сообщила, что ее прооперировали еще в пятницу. Сейчас она находится в реанимации.

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"Хирург нам сказал, что они чудом ее спасли. В такой ситуации когда попадает инородное тело по времени есть сутки, а наша девочка ходила с этими магнитами трое суток, пока ей не стало плохо. Они пробивают органы, делая в них дыры во время притяжения", — сообщила Мария Смирнова.

В львовскую областную детскую больницу Охматдет попал 6-летний мальчик с болями в животе. При обследовании врачи диагностировали острый аппендицит. Оказалось, ребенок проглотил пулю для пневматической винтовки.