6-летний мальчик проглотил пулю

Фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV

В львовскую областную детскую больницу Охматдет попал 6-летний мальчик с болями в животе. При обследовании врачи диагностировали острый аппендицит.

Оказалось, ребенок проглотил пулю для пневматической винтовки. Об этом рассказали на странице больницы в Facebook.

"Врач сразу четко узнал очертания пули от пневматической винтовки. Врач уточнил у папы мальчика, могло ли быть, что его сын проглотил пулю. Отец вспомнил, что у них дома действительно есть пневматическое ружье и к нему металлические пули. Недавно сын играл коробкой с пулями . Вероятно, случайно мальчик проглотил одну из них. И все бы ничего, если бы пуля попала из желудка в кишечник и вышла ", - рассказали в больнице Охматдет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 2-летний мальчик проглотил горсть магнитных шариков

Но пуля застряла в аппендиксе ребенка и вызвала воспаление, из-за чего мальчику пришлось делать операцию.

"Когда мы удаляли аппендикс, я сразу увидел, что в нем есть утолщение. Мы его удалили и уже потом разрезали. Там действительно была пуля! Она, как инородное тело, попала из кишок в аппендикс и создала его обструкцию. Это и стало необычной причиной аппендицита", - рассказал детский хирург Кирилл Лапшин.

Мальчика уже выписали из больницы, он вернулся к обычной жизни и чувствует себя прекрасно, говорят врачи.

В Черкассах 12-летний мальчик проглотил 25 магнитов. В областной детской больнице сначала пытались протолкнуть шарики твердой пищей, потом эндоскопом. Впоследствии мальчика прооперировали.