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понедельник, 27 сентября 2021 01:27

В Одесской области произошло ДТП с участием полицейских: есть пострадавшие

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В Одесской области произошло ДТП с участием полицейских: есть пострадавшие
По предварительной информации, 32-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и столкнулся с опорой моста. Фото: Pixabay

В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие в поселке Тарутино. В результате пострадали четыре человека, из которых трое полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба полиции. По предварительной информации, 32-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и столкнулся с опорой моста.

В результате аварии пострадали водитель и трое его пассажиров - сотрудников местного отделения полиции, которые находились вне службы.

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Пострадавших осмотрели врачи: водителя, 22-летнюю женщину и ее 31-летнего коллегу отпустили на амбулаторное лечение. 21-летняя пассажирка находится в местной больнице с переломом челюсти и ключицы.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и работники Государственного бюро расследований. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В Одесской области, в селе Каменка, автомобиль Citroеn столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении. Пострадали пять человек. В частности, 6-летний мальчик.

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