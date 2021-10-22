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пятница, 22 октября 2021 18:05

В Одесской области иностранное судно протаранило носом причал
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22 октября в порту Черноморска Одесской области грузовое судно HAKSA врезалось в причал.

Авария произошла на причале №18 во время захода судна в порт. Вероятно, потому, что вовремя не началось его торможение, сообщили на специализированном портале Ukrainian Shipping Magazine.

По данным портала, грузовое судно HAKSA, которое шло под флагом республики Палау (государств в Океании. - Gazeta.ua), отправилось из турецкого порта Гебзе.

Как свидетельствуют опубликованные фото, в результате столкновения получила повреждения носовая часть судна и бетонный причал. Но судно, которое было построено еще в 1993 году, осталось на плаву.

Судно врезалось в причал в порту Черноморска
Фото: usm.media
Судно врезалось в причал в порту Черноморска
Судно врезалось в причал в порту Черноморска
Судно врезалось в причал в порту Черноморска

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Грузоподъемность этого корабля составляет 3092 т, текущая осадка - 6 м. Общая длина (LOA) - 86,4 м, а ширина - 14,54 м.

Кто виноват в аварии - выясняют, сообщили в пресс-службе ГП "Морской торговый порт Черноморск". Ошибку буксиров портового флота там исключают, передает "Думская".

"Экипажи буксиров действовали правильно. Сейчас рано говорить о том, кто виноват в этом ЧП, поскольку идет расследование инцидента", - заявил заместитель директора порта Александр Патрик.

В Одесском порту корабль раздавил катер о причал. Лоцманский катер, стоявший у первого причала, затонул за 40 мин.

Кроме катера, контейнеровоз Rhl Fidelitas протаранил и причал Одесского порта - из-за отказа главного двигателя.

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Дата
22
октября

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