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воскресенье, 23 августа 2020 03:55

В Одесской области чиновника Гоструда задержали на взятке

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В Одесской области чиновника Гоструда задержали на взятке
В Одесской области чиновник Гоструда требовала взятки с предпринимателей региону.Фото: ДСР НПУ

В Одесской области во время получения взятки задержали чиновницу областного управления Гоструда. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

"Правонарушительница требовала 2500 долларов США за разрешительные документы на размещение автозаправочной станции сжиженного газа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержали начальницу одного из отделов Главного управления Гоструда в Одесской области сразу после получения части взятки в размере 5 тыс. грн.

"Чиновница наладила схему вымогательства и получения неправомерной выгоды с предпринимателей региона за регистрацию и выдачу разрешительных документов по размещению объектов повышенной опасности, а именно автозаправочных станций сжиженного газа", - сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что в настоящее время решается вопрос о задержании женщины и сообщении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее в Винницкой области объявили подозрение двум сотрудникам "Укртрансбезпекы" в Винницкой и Хмельницкой областях и перевозчику. Их подозревают в организации преступной схемы.

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