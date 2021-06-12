В Одессе произошел взрыв на электроподстанции

Из-за аварии обесточены водонасосную станцию "Главная". Фото: УНН

В Одессе произошел взрыв на трансформаторной подстанции. Из-за аварии обесточено водонасосную станцию "Главная", в части города отсутствуют электро- и водоснабжение.

Об этом сообщают компании "Инфоксводоканал" и "ДТЭК Одесские электросети".

"В связи с аварией на городских электросетях обесточено водонасосную станцию "Главная" и административное здание "Инфоксводоканала", а также резервные вводы электроснабжения. Сейчас отсутствует связь с кол-центром и могут наблюдаться помехи с водоснабжением в центральной части города и в Малиновском районе", - сообщили в водоканале.

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После устранения аварии специалистами "ДТЭК Одесские электросети" и обеспечения электроснабжения, говорят в водоканале, "будет восстановлена подача воды в центральной части города". "Просим понимания из-за непредвиденных обстоятельств, которые возникли вследствие погодных условий", - добавили в компании.

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