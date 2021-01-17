В Одессе произошел крупный пожар, есть жертвы

В Одессе загорелся трехэтажный жилой дом в Приморском районе. По данным ГСЧС, обнаружено тело одного погибшего.

"17 января в 20:30 в Приморском районе. Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, по состоянию на 21:00 возгорание на площади 1 тыс. 500 м кв. (по всей площади). Дом на один подъезд, 12 квартир.

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"По состоянию на 21:30 на месте пожара обнаружено тело 1 погибшего человека. Звеньями ГДЗС продолжается разведка. Жильцы дома выведены на свежий воздух. Тушение пожара продолжается. Организовано бесперебойную подачу воды", - говорится в сообщении.

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