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среда, 15 января 2020 03:05

В Одессе не смог приземлиться самолет из Шарм-эль-Шейха

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В Одессе не смог приземлиться самолет из Шарм-эль-Шейха
Пилот направил лайнер Boeing 737-800 в зону ожидания. Фото: flightradar24

В Одессе из-за густого тумана не смог совершить посадку пассажирский самолет рейсом из Шарм-эль-Шейха.

"Погодные условия не позволяют приземлиться самолету украинской авиакомпании Azur Air, который следует из египетского Шарм-эш-Шейха", - сообщает "Думская".

На сайте Flight radar 24 показано, что рейс UTN 4832 направлялся в аэропорт Одессы, но изменил траекторию. Пилот, во избежание риска, направил лайнер Boeing 737-800 в зону ожидания.

Планировалось, что самолет должен пойти на посадку в 22:02.

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Зона ожидания - воздушное пространство, предназначенное для ожидания воздушным судном своей очереди для захода на посадку или подхода в район аэродрома.

В условиях туманности, при температуре воздуха минус 2 градуса по Цельсию, видимость в зоне посадки составляет не более 200 метров, вертикальная видимость - не более 60 метров.

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