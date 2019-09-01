В Одессе массово проверяют гостиницы и санатории

Во время пожара в "Токио Стар" погибли 9 человек. Фото: 112

После пожара в Одессе в гостинице "Токио Стар" спасатели начали массовые проверки всех санаториев и гостиниц.

Специалисты обращают внимание на работу пожарных сигнализаций, средства пожаротушения и на то, есть ли источники внешней противопожарной защиты, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Также проверяют возможность пожарных машин подъехать к зданиям в случае пожара и пути эвакуации людей на соответствие пожарным нормам.

К проверкам привлекли специалистов со всей Украины.

Всего в Одесской области спасатели должны будут проверить 1001 здание до 16 декабря 2019 года. По состоянию на 30 августа проверено 99 зданий.

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