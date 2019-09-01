В Одессе массово проверяют гостиницы и санатории

После пожара в Одессе в гостинице "Токио Стар" спасатели начали массовые проверки всех санаториев и гостиниц.
Специалисты обращают внимание на работу пожарных сигнализаций, средства пожаротушения и на то, есть ли источники внешней противопожарной защиты, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Также проверяют возможность пожарных машин подъехать к зданиям в случае пожара и пути эвакуации людей на соответствие пожарным нормам.
К проверкам привлекли специалистов со всей Украины.
Всего в Одесской области спасатели должны будут проверить 1001 здание до 16 декабря 2019 года. По состоянию на 30 августа проверено 99 зданий.
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