В Одессе экстренно сел пассажирский Boeing: подробности инцидента

Пассажирский "Боинг" совершил незапланированную посадку в Одессе. Фото: businessvisit.com.ua

Пассажирский "Боинг" украинской авиакомпании "Браво" совершил незапланированную посадку в Одессе.

Самолет выполнялись рейс по маршруту Львов - Анталия, но примерно в 16:50 7 августа, сел в Одесском аэропорту. Об этом сообщает "Думская".

Как отмечается, на борту возникла техническая неисправность. Тревога в аэропорту не объявлялась, пассажиров сняли с самолета, и они находятся на территории аэропорта.

Сейчас технические службы проводят осмотр самолета и устраняют неисправности.

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